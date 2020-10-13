По условиям программы для получения кэшбэка необходимо авторизоваться или зарегистрироваться с помощью e-mail/профиля в социальных сетях на странице Cashbackforce Банк ЗЕНИТ . Далее выбрать магазин из каталога и оплатить покупки картой Банка ЗЕНИТ. Размер возврата денежных средств зависит от условий, установленных каждым конкретным магазином. После завершения оплаты на бонусный счёт начисляется кэшбэк, который можно перевести на банковскую карту.

Например, клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить возврат денежных средств за покупку продуктов до 12%, предметов для занятия спортом до 8%, товаров для дома до 6%.