Банк «Санкт-Петербург» получил 6,5 млрд рублей чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2020 года, что на 82,3% больше результата за аналогичный период 2019-го. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

Чистый процентный доход составил 17,9 млрд рублей (плюс 14,2% в годовом выражении), чистый комиссионный доход — 5,2 млрд (плюс 11,5%).

Активы банка по итогам девяти месяцев составили 716,6 млрд рублей (плюс 7,4% с начала 2020 года).

Кредитный портфель на 1 октября достиг 465 млрд рублей (плюс 16,1% с начала года, а без учета валютной переоценки — плюс 12,2%). Объем кредитов корпоративным клиентам равнялся 354,2 млрд (плюс 18,8% с начала года, без учета валютной переоценки — плюс 13,8%), физическим лицам — 110,8 млрд рублей (плюс 8% и плюс 7,7% соответственно). Уровень просроченной задолженности — 5,2% (на начало года было 5,3%).

Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил на отчетную дату 476,3 млрд рублей (плюс 14,5% по сравнению с 1 января 2020 года и плюс 8,6% без учета валютной переоценки), в том числе объем средств юридических лиц — 212,4 млрд (плюс 25,4% и плюс 20,1% соответственно), физических лиц — 263,9 млрд (плюс 7,1% и плюс 0,7%).



Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 октября 2020 года составил 85,2 млрд рублей (плюс 4,2% с начала года). Основной капитал равнялся 63,3 млрд, как и на 1 января. Норматив достаточности основного капитала составляет 9,8% (при нормативном значении 6%), собственного капитала — 13,1% (при нормативном значении 8%).