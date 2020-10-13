Неквалифицированные инвесторы в России смогут приобретать в течение одного года цифровые финансовые активы на общую сумму 600 тыс. рублей, говорится в проекте указания регулятора.

«Устанавливается лимит на приобретение физическим лицом, являющимся неквалифицированным инвестором, цифровых финансовых активов на общую сумму 600 тысяч рублей в течение одного года. Лимит для приобретения физическими лицами, являющимися неквалифицированными инвесторами, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, устанавливается в пределах 600 тысяч рублей для цифровых финансовых активов и 600 тысяч рублей для иных цифровых прав», — говорится в пояснительной записке к проекту.



Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент финансовых технологий Банка России.



Планируется, что данное указание вступит в силу с 1 января 2021 года.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 13 октября по 27 октября 2020 года включительно.

