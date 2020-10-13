Арбитражный суд Москвы вынес решение по результатам рассмотрения заявления Агентства по страхованию вкладов о привлечении бывших контролирующих лиц Пробизнесбанка к субсидиарной ответственности. Об этом во вторник, 13 октября, сообщается на сайте АСВ.

Как напоминают в агентстве, заявление в суд было подано 7 августа 2018 года. Ответчиками выступают бывший член совета директоров банка, его совладелец Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов, бывший член совета директоров Эльдар Бикмаев и еще пять лиц: Николай Алексеев, Надир Арифулин, Вячеслав Казанцев, Кирилл Артемов, Наталья Журкина. Сумма иска превышает 68,527 млрд рублей.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что контролирующие лица совершали действия по выводу ликвидных активов банка посредством кредитования технических юридических лиц, а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг, замещения остатков денежных средств и ценных бумаг банка на права требования к техническим юрлицам и облигации технической организации, поясняло ранее АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Определением Арбитражного суда Москвы от 7 октября 2020 года (опубликовано в полном объеме 8 октября) признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Железняка, Дыльнова, Ломова, Алексеева, Казанцева и Артемова. Производство по обособленному спору в части определения размера ответственности приостановлено судом до окончания расчетов банка с кредиторами. В привлечении к субсидиарной ответственности Арифулина, Журкиной и Бикмаева суд отказал.

Уточним, что ряд ответчиков фигурировали в сообщениях о связанных с Пробизнесбанком уголовных делах. В частности, сообщалось о приговорах бывшему вице-президенту банка Вячеславу Казанцеву и бывшему начальнику управления проектного финансирования Кириллу Артемову , а еще раньше — бывшему начальнику департамента корпоративных финансов Николаю Алексееву , а также о возбуждении в отношении бывших руководителей банка уголовного дела на 25 млрд рублей. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Желязняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. В 2019 году сообщалось об их нахождении в международном розыске. Помимо прочих в эту группу входил Николай Алексеев.

Пробизнесбанк, являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015-го и признан банкротом 27 октября того же года.



В текущем месяце АСВ сообщало о судебных решениях по еще ряду его исков к экс-руководителям и собственникам рухнувших банков, в том числе по иску к бывшим контролирующим лицам банка «Лада-Кредит» на 2,516 млрд рублей, Гринфилдбанка — на 6,007 млрд, банка «Балтика» — на 11,082 млрд, Далетбанка — на 255 млн, Леноблбанка — на 1,328 млрд рублей, 4 млн долларов и почти 5 млн евро, Волго-Камского Банка — на 2,171 млрд рублей.