📰 Ипотечное кредитование в России продолжает обновлять рекорды, пишет «Коммерсант» . Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост выдачи таких кредитов в сентябре. Их количество превысило на 16% показатель августа и на 65% — прошлого сентября. Все большую роль в этом играет льготная ипотека, объем и сроки которой правительство предполагает расширить. Параллельно растет средний срок кредитов, что банкиры связывают с выходом на рынок менее обеспеченных заемщиков и ростом цен на жилье.

📰 Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал в интервью «Российской газете» о своих предложениях по поддержке малого бизнеса и о подготовке долгосрочной стратегии развития экономики. Так, он предлагает продлить кредитные каникулы, налоговые отсрочки, прямые субсидии для отраслей, которые дольше всего стояли. Сейчас идет работа над запросами сферы зрелищных мероприятий. Титов предлагает тем, кто уходит с ЕНВД на УСН, снизить в два раза налог хотя бы на три года.

📰 Четыре из пяти столичных компаний не могут выполнить указ мэра Москвы Сергея Собянина о предоставлении правительству Москвы отчетов о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, пишут «Ведомости» . Одна из проблем в том, что предоставляемые данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью руководителя предприятия. На момент введения нового порядка она имелась лишь у небольшой части компаний, до 80% директоров малых и средних предприятий ее не имеют, поскольку это не является обязательным условием ведения бизнеса.

📰 В предыдущую неделю российский фондовый рынок выглядел слабее прочих из-за санкционного давления, пишет «Российская газета». Происходящее ослабление рубля во многом связано с выборами в США и опасениями по поводу разрастания конфликта между Штатами и Россией, инвесторов также беспокоят санкционные риски, рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. На этой неделе у рубля есть все шансы на укрепление. При отсутствии существенных негативных новостей мы ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 76—78 за доллар.

📰 На российском долговом рынке в III квартале зафиксирован рост активности инвестбанков, пишет «Коммерсант» . Таковы данные агентства Dealogic. В общем объеме размещений также заметно явное перераспределение рынка в пользу российских банков, прежде всего из-за снижения доли выпуска евробондов и размещения зарубежных эмитентов на российском рынке. На внешнем рынке по-прежнему среди организаторов доминируют иностранные банки, что позитивно отражается на результатах привлечения средств российскими корпорациями. В ближайший месяц есть еще шансы увеличить объем размещений за рубежом, считают эксперты.

📰 На заседании рабочей группы Госдумы по страхованию представители ЦБ и Минфина отказались поддержать законопроект о передаче ФФОМС полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, пишут «Ведомости» . Страховщики также раскритиковали законопроект. В Минздраве, однако, считают, что изменение предельных размеров нормативов отчислений на ведение дела страховыми медицинскими организациями не приведет к нерентабельности их деятельности. Но с позицией Минздрава не согласны представители финансовых ведомств.