Кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, следует рассматривать как экономическую депрессию. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью газете El Pais, опубликованном в понедельник.

«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию, — отметил он. — Вопрос в том, как долго это продлится: в 1930-е годы [она] длилась десять лет или более в некоторых странах, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной как из-за действий правительств, так и из-за действий частного сектора».

«Гораздо больше информации доступно гораздо большей группе людей во всем мире, миллионы из них взаимодействуют, пытаясь понять кризис и предпринять необходимые шаги для восстановления [экономики], — добавил глава ВБ. — И это мощный инструмент, которого не было во времена Великой депрессии».



Малпасс отметил, что у него нет точной оценки, когда мировая экономика вернется к докризисному уровню. «Особенно в случае с развивающимися странами это займет много лет», — подчеркнул он. При этом, по мнению президента ВБ, страны с развитой экономикой восстановятся быстрее.