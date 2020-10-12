В России будет создан федеральный регистр с данными обо всех льготниках, получающих поддержку от государства. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

«Сегодня многие люди в нашей стране получают государственную поддержку. Для того, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаем федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе», — сказал Мишустин, отметив, что таким образом правительство расширяет возможности получения россиянами льгот в сфере здравоохранения.

По словам премьера, благодаря новому решению при смене места жительства станет проще подтвердить право на получение поддержки от государства. «Постановление правительства о правилах ведения регистра подписано», — добавил он.

Мишустин уточнил, что особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов: прежде всего речь идет о работниках учреждений здравоохранения и Пенсионного фонда, пояснил глава кабмина.

Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.



