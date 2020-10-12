В Москве задержан мужчина, требовавший деньги в кассе банка и угрожавший в случае их невыдачи взорвать помещение. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в отделении банка», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

«В полицию с заявлением обратилась управляющая одного из банков столицы. Женщина сообщила, что в помещении офиса на Пронской улице произошло противоправное деяние. Неизвестный, взяв талон на обслуживание, подошел к одной из касс и передал записку сотруднице, в которой потребовал отдать денежные средства из кассы. В противном случае он угрожал взорвать помещение. Кассир деньги не отдала и обратилась к управляющему, после чего злоумышленник покинул банк в неизвестном направлении», — сообщили правоохранители.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам на Самаркандском бульваре. Им оказался 33-летний приезжий мужчина. Установлено, что таким образом он решил получить денежные средства, не имея при себе взрывного устройства, однако запаниковал и покинул организацию.

Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 Уголовного кодекса РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Название кредитной организации, на отделение которой было совершено нападение, в релизе МВД не уточняется. По данным Банки.ру, на Пронской улице в Москве есть офис у СберБанка .

