Европейский центральный банк (ЕЦБ) весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты — цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщила в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на организованной Международным валютным фондом (МВФ) видеоконференции в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.



«Как бы то ни было, работа теперь будет другой, и в странах, где царили наличные деньги, теперь гораздо больше доверия к цифровым платежам. ЕЦБ весьма серьезно рассматривает цифровой евро», — отметила она, добавив, что окончательное решение еще не принято.

Лагард также добавила, что цифровой евро «ни в коем случае» не должен заменить наличные деньги, а «лишь дополнить». Она считает, что возможное введение цифровой валюты ЕС прежде всего «ориентировано на предпочтения потребителя». Руководитель ЕЦБ считает создание цифрового евро «сложным и трудоемким проектом, который не будет реализован в одночасье», но «будет дешевле, безопаснее и быстрее». При этом, продолжила Лагард, 60% транснациональных компаний перешли на широкое использование цифровых технологий в ответ на пандемию нового коронавируса.