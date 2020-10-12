Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба финансового омбудсмена.

В 2019—2020 годах прошла или проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения, напомнил Титов. «Такая оценка ведется исходя из показателей на 1 января соответствующего года. Таким образом, сокращение доходности недвижимости, вызванное последствиями пандемии, при оценке в 2020 году во внимание не принимается», — отмечает омбудсмен.

Помимо падения доходов, продолжает он, собственники недвижимости вынуждены нести дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости может привести к банкротству, считает Титов.

Уполномоченный предложил внести в Налоговый кодекс РФ изменения, в соответствии с которыми рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не превышал бы 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.