Арбитражный суд Московского округа удовлетворил заявление госкорпорации АСВ об аресте имущества четырех бывших руководителей банка «Еврокоммерц» на сумму 4,8 млрд рублей, говорится в постановлении суда. Кассационная инстанция отменила судебные акты нижестоящих судов, отклонивших заявление АСВ.

Суд арестовал имущество бывшего и. о. председателя правления банка Ирины Шавриной, членов правления Андрея Ковалева и Татьяны Марковой (Матвеенко), главного бухгалтера Натальи Терентьевой. Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Еврокоммерц» Шавриной. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего банка в части определения ее размера приостановлено до окончания расчетов с кредиторами кредитной организации. Также суд отказал в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности других пяти бывших менеджеров банка.

Останкинский суд Москвы в июле 2019 года приговорил к семи годам лишения свободы Ирину Шаврину по делу о хищении 3,3 млрд рублей кредитной организации, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).