Переход на электронную трудовую книжку может быть продлен, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«С учетом ограничений, которые накладывают на работодателей в пандемию, была необходимость, она в принципе на сегодняшний день сохраняется, в переносе сроков введения электронной трудовой книжки. На данный момент мы продлили это решение до 31 октября 2020 года. С учетом текущих ограничений вполне вероятно, что мы выйдем с очередной инициативой, отодвинув решение еще чуть дальше», — сказал Котяков.

С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.