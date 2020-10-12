Совкомбанк обратился в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 50% ООО «ЦТБ», принадлежащих X5 Retail Group. Как напомнили в банке, совместное предприятие было создано Совкомбанком для управления автоматизированными пунктами выдачи интернет-покупок под брендом «Халва». В 2018 году 50% компании приобрела Х5. Сделка позволит Совкомбанку расширить этот бизнес за счет партнерства с другими крупнейшими ретейлерами, отмечается в релизе.

Там подчеркивается, что в свое время сделка позволила совместному предприятию быстро запустить проект почтоматов в магазинах Х5 («Пятерочка», «Перекресток»), а компании 5Post (дочерняя компания Х5, развивающая новые почтовые сервисы) — быстро выйти на рынок почтоматов и усилить компетенции для развития своего бизнеса.

В настоящий момент совместное предприятие управляет сетью из 3 тыс. почтоматов под брендом «Халва», 1,4 тыс. из которых расположены в магазинах группы Х5. Почтоматы «Халва» размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных городах.

«Сделка говорит о том, что задачи совместного предприятия выполнены и мы с партнерами достигли своих целей, — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Мы видим позитивные отзывы клиентов на почтоматы «Халва» и растущий спрос на этот сервис. Совкомбанк заинтересован в проекте, мы продолжим развивать концепцию почтоматов у дома с мультикурьерным доступом для наших партнеров-логистов. Полный контроль банка над компанией — оператором сети почтоматов позволит ей развиваться еще быстрее и выйти за пределы сети Х5, начав работу с другими крупнейшими российскими ретейлерами».



После сделки компания-оператор будет управлять сетью из 2 тыс. почтоматов под брендом «Халва» и сохранит присутствие в части локаций Х5. Компания 5Post получит 1 112 почтоматов ЦТБ и продолжит развивать их под своим брендом на базе логистики Х5.