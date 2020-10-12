Запуск переводов между юрлицами в рамках Системы быстрых платежей Банка России запланирован на 2021 год, заявил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

«Не буду анонсировать какие-то конкретные сроки по сервису B2B, но в 2021 году мы действительно планируем его сделать», — сказал он, выступая на Международном ПЛАС-форуме.

По словам Колесникова, в настоящее время прорабатывается несколько вариантов в отношении того, что может служить идентификатором для юрлиц в рамках системы (физлица определяются по номеру их мобильного телефона). Например, юрлицо можно будет определять по Merchant ID — идентификатору, который компания получает при регистрации в системе.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. НСПК выступает расчетно-клиринговым центром системы.