Запущенный в Москве сервис для подачи информации о работающих на «удаленке» сотрудниках не выдержал нагрузки, и в его работе возникли сбои, пишет РБК . Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий мэрии столицы. Там отметили, что сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до дедлайна о подаче информации, но работодатели начали активно загружать сведения в систему именно в последний день, 12 октября.

Возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений, сообщили в мэрии. При проверке исполнения требований указа мэра Москвы данная ситуация будет учитываться.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные компании перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на фоне роста заболеваемости в столице с приходом осени. Согласно распоряжению московских властей, работодатели должны каждый понедельник предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.

За нарушение требований о передаче информации власти грозят штрафом до 300 тыс. рублей или приостановкой деятельности. Насколько корректно работодатели передают данные, будут проверять выборочно.