СберБанк запускает акцию «Спасибо, что вы в маске». Ее цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим, поясняется в релизе кредитной организации.

В рамках акции каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы «Сбера».

В частности, можно получить:

скидку в 15% на пять поездок в такси «Ситимобил» для новых пользователей;

15-процентные скидки на страховые продукты «Фармстрахование» и «Защита дома +» в компании «Сбербанк страхование»;

90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук»;

бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины «СберЗдоровье»;

300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;

подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;

10-процентную скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;

скидку в 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса «Самокат» на заказы от 800 рублей;

одну бесплатную доставку заказа от «СберМаркета».

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России.