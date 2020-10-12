Акция проходит во всех отделениях банка.
СберБанк запускает акцию «Спасибо, что вы в маске». Ее цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим, поясняется в релизе кредитной организации.
В рамках акции каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы «Сбера».
В частности, можно получить:
- скидку в 15% на пять поездок в такси «Ситимобил» для новых пользователей;
- 15-процентные скидки на страховые продукты «Фармстрахование» и «Защита дома +» в компании «Сбербанк страхование»;
- 90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук»;
- бесплатную онлайн-консультацию терапевта от платформы телемедицины «СберЗдоровье»;
- 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды «Кухня на районе»;
- подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;
- 10-процентную скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
- скидку в 200 рублей действующим и новым клиентам от сервиса «Самокат» на заказы от 800 рублей;
- одну бесплатную доставку заказа от «СберМаркета».
Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России.
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