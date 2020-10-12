Правительство поручило Минфину внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи на 2020 год и увеличить резервный фонд правительства РФ на 3,59 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения будут внесены в связи с зачислением в бюджет средств, полученных от уплаты разового платежа за пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота, меди и попутных компонентов на участке Понийский в Хабаровском крае сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов бюджета.

В августе объем резервного фонда правительства России был увеличен на 1,8 трлн рублей.

15 апреля Михаил Мишустин поручил предусмотреть увеличение резервного фонда правительства на 1,02 млрд рублей. в текущем году за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. В числе этих субсидий, в частности, ассигнования в размере 571 млн рублей для Минсельхоза, 82 млн рублей для Росрыболовства, 32 млн рублей для Росавтодора, 55 млн рублей для Минздрава, 6,2 млн рублей для Росводресурсов, 2 млн рублей для Минпросвещения, 2 млн рублей для Минэкономразвития.