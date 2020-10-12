Механизм поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в приоритетных отраслях промышленности, будет усовершенствован. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет о субсидировании части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ранее субсидии были доступны только по факту выполнения работ, теперь же их можно получить авансом. Уточняется, что средства можно направить на выплату зарплат, закупку оборудования, аренду помещений, регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и другие цели. При этом конечным результатом должен стать запуск инновационного продукта в серийное производство.

Перечень современных технологий, на которые распространяется эта мера поддержки, сформирует межведомственная комиссия. Она же установит предельный размер субсидии для приоритетных отраслей промышленности. Получатели выплат будут определены по результатам конкурсного отбора.



Всего на эти цели с 2020 по 2022 год будет выделено порядка 28,7 млрд рублей. Решение простимулирует технологическое развитие, позволит укрепить экспортный потенциал российской промышленности и повысить ее конкурентоспособность, рассчитывают в правительстве.