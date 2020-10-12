Почти половина россиян (45%) рекомендовали бы забрать деньги с банковских вкладов, если таковые есть, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам сентября.

Согласно исследованию, 35% респондентов высказались за то, чтобы вложить средства в банки. Как отмечают социологи, с июня доля тех, кто считает, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, закрепилась в пределах 33—35%, в январе эта доля составляла 48%.

По сравнению с кризисным периодом снизилась доля людей, придерживающихся сберегательной политики в экономическом поведении — 68% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это значение на 12 п. п. ниже результатов опросов в апреле текущего года. Индекс сберегательного поведения составил 67 пунктов, с начала года это самый низкий показатель.



Каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 26%. Более половины опрошенных (57%) придерживаются обратного мнения, по сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 13 процентных пунктов. Таким образом, индекс потребительского доверия в сентябре составил 38 пунктов, вернувшись к допандемическому уровню (январь-февраль — 36—37 пунктов).



Увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас удачное время для кредитования — 17% россиян (плюс 7 процентных пунктов с июня 2020 года). Также это максимальное значение с начала 2020 года. О том, что сейчас плохое время брать кредиты, заявляет 71% (против 79% в июне 2020 года). Индекс кредитного доверия в сентябре составил 28 пунктов, что на 2—7 пунктов выше, чем весной и летом 2020 года.