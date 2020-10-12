Банк России установил официальные курсы валют на 13 октября.

Курс доллара понизился менее чем на 1 копейку, составив 77,0239 рубля (77,0284 рубля на 12 октября). Курс евро вырос на 28,74 копейки до 91,0037 рубля (с 90,7163 рубля на 12 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,05 рубля (плюс 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:27 мск стоил 90,98 рубля (плюс 17 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,84 до 77,27 рубля за доллар и от 90,8 до 91,17 рубля за евро.