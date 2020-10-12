Удаленный спрос на кредиты, обеспеченные залогом, сохранялся на повышенном уровне в сентябре 2020 года по сравнению с первыми месяцами года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросли доли онлайн-заявок на автокредиты (с 21% до 30%) и ипотеку (с 21% до 27%).

Доля онлайн-заявок на микрозаймы выросла на 1 п. п., а на кредитные карты и потребкредиты сократилась на 4 п. п. и 3 п. п. соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в случае дальнейшего роста карантинных ограничений доля онлайн-заявок может вернуться к апрельским значениям и даже превысить их. Он предполагает, что рост доли онлайн-кредитования в части крупных залоговых кредитов станет долгосрочной тенденцией независимо от ограничительных мероприятий.