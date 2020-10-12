Великобритания уклоняется от рассмотрения запросов РФ по делу бывших руководителей «Банка Москвы». Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев в интервью «Коммерсанту» .

«Некоторые страны, в том числе Великобритания, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения Российской Федерации результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела», — заявил Лебедев.

По его словам, другие страны, в том числе Бельгия, Франция и Испания, выдают обвиняемых по уголовным делам, которые находятся в производстве следственного департамента. Так что перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей, в том числе предпринимателей и банкиров, есть, отметил генерал-майор юстиции.

«На основании материалов нашего расследования Мещанский районный, а затем и Московский городской суды заочно признали бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и их сообщников виновными в растрате более 14 миллиардов рублей, принадлежавших этому кредитному учреждению, назначив им от шести до 14 лет заключения. Указанные лица растратили принадлежавшие «Банку Москвы» средства путем выдачи необеспеченных, экономически невыгодных и заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям, а также незаконного получения рублевой разницы при покупке и продаже иностранных валют», — напомнил Лебедев. На данный момент в производстве следственного департамента МВД находятся восемь уголовных дел, по которым 16 обвиняемых заочно арестованы и объявлены в международный розыск, добавил он.

«Если имеется информация, что активы обвиняемых находятся за рубежом, в эту работу включаются НЦБ Интерпола, загранаппарат МВД России и Росфинмониторинг. При обнаружении таких активов мы обращаемся в суд для наложения на них ареста», — пояснил руководитель следственного департамента МВД. По его словам, иностранные коллеги далеко не всегда проявляют готовность к содействию России в вопросах возмещения ущерба от преступлений, международные запросы по уголовным делам откладываются или вообще не исполняются.