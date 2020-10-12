Объем выдачи ипотечных кредитов в России может превысить 3 трлн рублей по итогам 2020 года против 2,8 трлн в 2019 году, но «пузыря» на рынке ипотеки не возникнет. Такое мнение выразила ТАСС младший вице-президент — аналитик агентства Moody's Мария Малюкова.

Сегодня в Минфине заявили, что программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась эффективной поддержкой рынка жилищного кредитования в период пандемии, и программу предлагается продлить до конца 2021 года, а объем выдачи кредитов увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей. Банки РФ на 8 октября заключили 224,4 тыс. ипотечных договоров на 630,8 млрд рублей по госпрограмме, отметили в Минфине.

«Продление льготной ипотечной программы поддержит дальнейшие выдачи ипотеки и спрос на жилищном рынке. По итогам 2020 года вполне вероятно, что объем выдач ипотечных кредитов превысит 3 трлн рублей (по сравнению с 2,8 трлн в 2019 году)», — сказала Малюкова.

При этом она отметила, что о назревании «пузыря» на рынке ипотеки говорить пока рано, так как ипотека является одним из низкорисковых банковских продуктов.

Аналитик агентства также отметила, что продление данной программы возможно приведет к еще большему снижению ипотечных ставок в банках.

«Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в сентябре составила 7,16%. Увеличение доли выдач по льготной ипотечной программе в случае ее продления и возможное снижение ключевой ставки могут привести к дальнейшему снижению средних ставок по ипотеке», — сказала она.