Минфин не рассматривает введение в России налога на бездетность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее в понедельник председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — сказали в министерстве.