Минфин России разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% предлагается продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021-го.

«Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5% годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Сумму кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.

Также в пояснительной записке говорится, что участвующие в программе банки должны подать заявки на выделение дополнительных лимитов оператору программы — «ДОМ.РФ» в течение 10 дней после вступления в силу проекта постановления. «ДОМ.РФ» рассмотрит такие заявки в течение 20 дней после вступления в силу документа.

«Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и роста процентных ставок по жилищным [ипотечным] кредитам [займам] и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия», — отмечается в документе.