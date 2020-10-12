Представители страхового сообщества выразили обеспокоенность реформированием системы обязательного медицинского страхования (ОМС), осуществляемой без публичного обсуждения и с нарушением нормотворческой техники, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Президент ВСС Игорь Юргенс направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где выразил беспокойство относительно внесенного в Госдуму законопроекта по изменению ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Как подчеркивает Юргенс, проект вносит изменения, кардинально меняющие принципы функционирования ОМС.

По мнению Юргенса, перевод федеральных медицинских учреждений на прямое финансирование и контроль со стороны ФОМС, означает разделение системы здравоохранения на две части: с участием страховщиков как независимых участников, обеспечивающих проведение экспертиз и контроль качества медицинской помощи, и без них – с участием только территориальных фондов ОМС. Также замена межтерриториальных расчетов распределением квот фондами ОМС приведет к нарушению прав пациентов на выбор медицинского учреждения, отмечает президент ВСС. В случае принятия законопроекта частные клиники будут ограничены в возможностях включения в систему ОМС, а роль страховых компаний будет сведена к сервисным (реагирование на жалобы пациентов), а не финансовым услугам.

Также предполагается ничем не обоснованное снижение нормативов расходов на ведение дел страховым компаниям в два раза, отмечает Юргенс. Он предлагает провести предварительное обсуждение с представителями профессионального медицинского, страхового и пациентского сообщества предлагаемых изменений и их последствий для системы ОМС. По словам президента ВСС, предлагаемые законопроектом решения приведут к дезорганизации здравоохранения, разрушению действующей системы ОМС, снижению качества и доступности медицинской помощи. Часть страховых организаций обанкротится и уйдет с рынка. На рынок труда потенциально выйдут более 25 тыс. сотрудников страховых компаний, считает Юргенс.