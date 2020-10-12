Падение российской экономики из-за пандемии коронавируса не столь травматично по сравнению с другими странами из-за более низкой доли малого и среднего бизнеса, сектора услуг и туризма и одновременно высокой доли добывающих и перерабатывающих предприятий, производство которых не останавливалось, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«У того, что падение российской экономики не столь травматично, есть и объективные причины. Во-первых, у нас меньше сектора услуг и туризма, которые более других пострадали в мире за время пандемии. Их доля в России ниже, чем в любой европейской стране, США или Канаде. Во-вторых, у нас больше добывающих, перерабатывающих компаний с непрерывным циклом, который не останавливался. И в-третьих, представителей малого и среднего бизнеса — а они тоже очень сильно пострадали — в нашей стране поменьше, чем в других. Эти факторы повлияли на то, что кризис у нас оказался мягче. Скажем, если в северной Италии промышленность стояла два с половиной месяца, то даже в Москве, где весной была самая сложная ситуация с коронавирусом, стройки останавливались на пару недель», — сказал глава СП.



Он добавил, что, несмотря на это, «статистику надо будет проверять». «Статистику тоже надо будет проверять. Допустим, в 2018 году экономический рост пересчитывался три раза в сторону увеличения», — напомнил Кудрин.