Общий уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог бы быть выше минимум на 0,5% ВВП, или 500 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Увеличил бы их (расходы бюджета. — Прим. ТАСС) общий уровень хоть на полпроцента ВВП. Примерно на 500 миллиардов дополнительно», — сказал Кудрин.

По его мнению, объем господдержки населению и бизнесу во время пандемии мог бы быть на 2% ВВП выше. «Безусловно, сейчас сложное время для экономики, но... у нас накоплены неплохие ресурсы. И есть запас заимствования. Я бы шел этим путем. Это касается и помощи государства населению и бизнесу во время пандемии. Процент поддержки у нас составил около 3,9% ВВП, включая гарантии и налоговые льготы. Думаю, могли бы иметь выше процента на полтора-два ВВП. Справились бы без особых сложностей. Абсолютно достойно и восполнимо, сообразно и пропорционально кризису», — сказал Кудрин.



Согласно проекту бюджета на трехлетку, который правительство внесло в Госдуму, расходы в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022-м — 21,88 трлн, в 2023-м — 23,67 трлн.