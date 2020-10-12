Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров прорабатываются, сообщили в пресс-службе Минтруда. Об этом пишут «Известия» . По оценке «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, при возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. На прошлой неделе после встречи президента РФ Владимира Путина с главами политических фракций в ГД он поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации, что отвечало бы задаче социальной справедливости.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, после принятия поправок в Конституцию возникла коллизия, которая зафиксировала в Основном законе ежегодную индексацию без конкретизации, о какой категории пенсионеров идет речь. Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев заявил, что фракция партии в Госдуме направила правительству свои предложения о возобновлении индексации работающим пенсионерам.

Как считают эксперты, отменять индексацию не стоило изначально, также установлен определенный возраст, который вместе со стажем и величиной индивидуального пенсионного коэффициента выступает основанием для назначения пенсии. И многие люди просто вынуждены работать, чтобы иметь возможность компенсировать эффект от размера пенсий. По мере старения населения рынок труда начнет все больше нуждаться в людях старшего возраста, а любые ограничения на доходы пенсионеров толкают людей или с рынка труда, или в тень, считают экперты. По их мнению, перед принятием этого решения необходимо определить источник дополнительных расходов, поскольку внутри пенсионной системы таких ресурсов просто нет.