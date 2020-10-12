Почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

Он отметил, что максимальное число безработных было зарегистрировано в России в сентябре. «Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода начиная с марта. В августе эта численность составляла 3,6 миллиона человек, в сентябре — 3,7 миллиона. По состоянию на 9 октября в центрах занятости [зарегистрировано] 3,6 миллиона человек», — сказал он.

По словам Котякова, сейчас планируется постепенное снижение количества зарегистрированных безработных.