Представьте ситуацию: вы болели и потратили на лечение немалую сумму денег. Хорошая новость – часть этих средств можно вернуть в виде налогового вычета. Каким образом? Рассказываем.

1. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски Fingram , Что такое налоговый вычет? Это сумма, на которую уменьшается ваша налоговая база, сгенерированная за определенный период. Налоговый период — один календарный год (с 1 января по 31 декабря). Налоговый вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Сумма вычета — это установленная Налоговым кодексом максимальная сумма расходов, с которой вам вернется 13% налога.

2. Я болел и покупал дорогие препараты. Смогу ли я получить налоговый вычет? Сможете, если оплатили препараты на свое лечение (или членов семьи), которые входят в специальный перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом. Стоимость лекарств из него учитывается при определении суммы налогового вычета.

Также вы сможете получить вычет, если вам (или членам вашей семьи) оказывали медицинские услуги, в том числе дорогостоящие.

Если вы оплачивали страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи, то также сможете получить налоговый вычет.

Для этого необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшие медицинские услуги, имели российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

3. Мне предстоит дорогостоящая операция. Есть ли какие-то особенности получения налогового вычета в таком случае?

Вычет на дорогостоящее лечение предоставляется также по специальному перечню услуг. Туда входят не только операции, но и терапевтическое, комбинированное лечение, выхаживание недоношенных детей.

4. Как мне определить, какое именно лечение было оказано?

По вопросу, является лечение дорогостоящим или нет, необходимо обращаться в клинику. Там по окончании налогового периода вам предоставят справку, где будет указано, обычное лечение оказано пациенту или дорогостоящее. Для этого клиника может потребовать чеки об оплате услуг. Если их нет, в выдаче справки может быть отказано.

5. Какие документы требуются для получения вычета на лечение?

Для получения налогового вычета на лечение:



1) декларация 3-НДФЛ (необходимо составить ее самостоятельно);

2) справка 2-НДФЛ (запросить у работодателя);

3) договор на оказание медицинских услуг (выдает клиника);

4) справка об оплате медуслуг с указанием кода типа лечения (выдает клиника);

5) копия лицензии медучреждения (выдает клиника).

Для получения налогового вычета на приобретение медикаментов:



1) рецептурный бланк по установленной форме 107у;

2) платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).

Бонус:

Вычет на лечение относится к категории социальных налоговых вычетов. Важно знать, что существует лимит на сумму всех вычетов этой категории – 15,6 тыс. рублей за 1 год. Больше этой суммы вы вернуть не сможете.

Получить социальный вычет можно двумя способами – в налоговом органе или у работодателя.

По любому запросу в клинику нужно писать обращение. Если клиника отказывает в выдаче рецепта, например, то это также должно быть сделано письменно с указанием причины отказа.

Если вы получаете налоговый вычет за лечение супруга (супруги), необязательно, чтобы документы были оформлены на вас. Если вы родитель и получаете вычет за лечение ребенка, можно попросить, чтобы в справке клиника указала налогоплательщиком вас. Также если вы оплачиваете лечение родителей, в справке должны указать вас в качестве налогоплательщика.

При оплате лечения или взносов, приобретения медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Официальная информация по налоговым вычетам содержится в Налоговом кодексе (статьи с 218-й по 221-ю).

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru