Российский рынок акций в минувшую пятницу во второй половине дня немного подрос после слабого начала торговой сессии; по итогам дня индекс РТС повысился на 0,5% до 1,164 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,4% до 2 835 пунктов. Курс рубля оставался устойчивым и продолжил укрепление (+0,8% до 76,76 руб./долл.). Цены на нефть отскочили назад с максимумов четверга (Brent подешевела на 1,1% до 42,85 долл./барр.). Курс доллара ослаб (DXY -0,3% до 93,31).

Российский рынок акций сегодня на открытии движется в боковом тренде на фоне геополитической напряженности: Российский рынок акций сегодня на открытии движется в боком тренде на фоне неоднозначного новостного фона в мире. Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на инвестиционную привлекательность российских активов. Перемирие между Азербайджаном и Арменией не удалось сохранить, но стороны не объявили и о выходе из соглашения о прекращении огня; продолжаются протесты в соседней Беларуси. Снижение цен на нефть после того как Ливия возобновила добычу на самом крупном нефтяном месторождении “Шарара” усиливает нервозность сегодня утром (Brent -1,2% до 42,36 долл./барр.).

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

По оценке А. Кудрина, снижение российского ВВП составит не менее 4-5% в 2020 г.; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спад ВВП может составить не менее 4-5% в 2020 г. Эта цифра оказалась ниже официального прогноза спада ВВП на уровне 3,9% г/г, однако учитывая вторую волну пандемии COVID, ухудшение экономических перспектив не стало сюрпризом. В то же время стоит упомянуть о том, что, учитывая наш прогноз спада ВВП на 3,0% г/г на 2К20, ожидания снижения экономики на 4-5% г/г на этот год не представляются слишком плохими; кроме того, Россия, скорее всего, продемонстрирует меньший спад в сравнении с другими странами. В то же время мы разделяем опасения Кудрина по поводу того, что восстановление российской экономики в ближайшие годы, вероятно, будет оставаться более медленным в сравнении с официальными прогнозами.

Профицит текущего счета России составил $2,5 млрд в 3К20; ПОЗИТИВНО Как сообщил ЦБ РФ, профицит текущего счета составил $2,5 млрд в3К20, что выше наших ожиданий. Торговый баланс России оказался гораздо сильнее, чем ожидалось и продемонстрировал позитивные сюрпризы как в экспортной части (ненефтяные доходы превысили наши ожидания), так и по импорту (который сократился на 8% г/г в 3К20 против 4% г/г, которые ожидали мы).Это подтверждает наше мнение о том, что давление на курс рубля было вызвано ростом премии за геополитический риск и что недавнее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Яндекс приобрел платформу автоматизации контекстной рекламы K50; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Ведомости”, Яндекс (YNDX US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) приобрел 100% акций K50, разработчика платформы для автоматизации управления контекстной рекламой. Сделка уже подписана, документы поданы в налоговую службу для регистрации. После смены владельца сотрудники K50 перейдут в Яндекс и продолжат развивать текущие продукты. Цена сделки не разглашается, однако газета “Ведомости” называетоценку в 1 млрд руб., ссылаясь на основателя и соучредителя интернет агентства Realweb (партнера K50) Максима Виноградова.

K50 основана в 2013 г., компания принадлежит венчурному фонду AddVenture Capital и менеджменту компании и является резидентом “Сколково”. Ее основной продукт – комплекс бизнес-инструментов для увеличения эффективности контекстной рекламы. Сервисы K50 используются крупнейшими телекоммуникационными компаниями, игроками рынка ИТ и недвижимости. Как сообщает газета “Ведомости”, выручка главной юридического лица, платформ LLC "K50", превысила 120 млн руб. в 2019.

Покупка позволит Яндексу расширить функциональность Яндекс.Директи поможет рекламодателям компании эффективнее использовать цифровые каналы за счет продуктов K50. Таким образом, сделка соответствует стратегии Яндекса, направленной на расширение доли на ее основном рынке интернет-рекламы.По данным Яндекс.Радар, в 3К20 доля Яндекса на рынке поиска на всех платформах составила 59,33% против 38,67% у главного конкурента, компании Google (+2,7 п. п. и - 1,9 п. п. г/г соответственно). Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: результаты продаж за сентябрь; ПОЗИТИВНО Компания АЛРОСА (ALRS.RX, ВЫШЕ РЫНКА, 78,6 РУБ./АКЦИЮ) в минувшую пятницу представила результаты продаж за сентябрь, которые подскочили до $336 млн (+30% г/г и +55% м/м). Новость ПОЗИТИВНА для акций компании. АЛРОСА отметила, что начавшееся в августе восстановление спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию продолжилось в сентябре. Также наблюдается постепенное возвращение покупателей в ювелирные магазины США и Китая, что указывает на восстановление конечного спроса. Тем не менее, для того, чтобы с уверенностью говорить о восстановлении спроса, нужно дождаться результатов продаж особенно важного с этой точки зрения рождественского сезона. Глава компании Сергей Иванов сообщил в своем недавнем интервью о том, что ситуация с продажами в 4К20 не вполне прозрачна. На наш взгляд, высока вероятность покупки алмазов Минфином (Гохраном) на сумму $0,5 млрд в 4К20. Мы разделяем мнение менеджмента АЛРОСы о том, что спрос на ювелирные украшения будет главным образом зависеть от ситуации с коронавирусом и на данном этапе подтверждаем осторожный взгляд на алмазный сектор.

Северсталь: операционные результаты за 3К20; ПОЗИТИВНО Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $15,4/ГДР) в минувшую пятницу представила сильные операционные результаты за 3К20. Cовокупные объемы продаж стальной продукции превзошли предыдущий квартал на 18% к/к. Компания отгрузила в общей сложности 3,01 млн тпродукции, что отражает рост производства, увеличение доли отгрузок на внутренний рынок и сокращение объемов складских запасов. Отметим сильное увеличение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, которые составили 49% против 43% в 2К20, что было обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Северсталь Ресурсы сообщила об увеличении объема продаж окатышей на 3% к/к и о соответствующем увеличении объемов отгрузки железорудного концентрата. Средние цены реализации на весь спектр продукции выросли на 2% к/к благодаря росту объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. Средние цены на горячекатаный рулон составили $416/тонну. Тот факт, что Северсталь смогла сохранить цены на сталь, увеличив отгрузки на внутренний рынок в 3К20 (доля продаж компании на внутреннем рынке выросла до 63% против 56% в 2К20) – позитивный знак, так как мы наблюдали снижение внутренней премии на сталь, особенно на горячекатаный рулон . Мы ожидаем, что компания представит сильные финансовые результаты за 3К20. Отложенный спрос на стальную продукцию, а также пролонгация строительного сезона предполагает сохранение высокого внутреннего спроса в 4К20.

Petropavlovsk понизил производственный прогноз на 2020 г.; НЕГАТИВНО Компания Petropavlovsk (POG.LN, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) понизила свой производственный прогноз на 2020 г. и ожидает, что произведет в 2020 г. 560-600 тыс. унций вместо 620-720 тыс. унций, заявленных ранее.Мы считаем, что новость НЕГАТИВНА для акций компании. Ранее мы указывали на чувствительность финансовой модели Petropavlovsk к поставкам золотосодержащего концентрата от третьих сторон и низкому содержанию металла в упорных рудах на месторождениях Пионер и Маломыр. Снижение объемов производства неминуемо приведет к росту расходов, так как в этом случае перестает действовать эффект экономии на масштабе. Новая команда менеджмента должна будет представить убедительную стратегию развития с надежным прогнозом и планами по сокращению расходов и поставкам концентрата золота, чтобы восстановить доверие рынка к инвестиционному профилю компании. Менеджмент объяснил необходимость понижения производственного прогноза более низким в сравнении с ожиданиями содержанием металла в руде, главным образом, в рудном концентрате, который поставляют сторонние компании, а также проблемами, связанными с логистикой, на фоне пандемии. Компания понизила прогноз по производству золота из собственной руды на 2020П с 430-460 тыс. унций до 395- 415 тыс. унций из-за снижениясодержания металла в руде на Маломыре,где добыча ведется под землей,и более медленного освоения карьера “Андреевский” (одного из 4 карьеров на Пионере) с закрытым способом добычи. Совокупные денежные расходы, как ожидается, вырастут с US$700-800/унцию до US$800-850/унцию на фоне снижения производства и роста удельных расходов на автоклавном комплексе (АГК). Прогноз капиталовложений повышен с US$70-80 млн до US$90-100 млн.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alf abank.ru (Аналитик)