С начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3–4%, это очень необычное поведение валютного рынка в условиях острейшего кризиса, пишут «Известия» . По мнению экономиста Стивена Роуча, это симптом долгосрочного упадка доллара. Во-первых, этому способствует торговый дефицит США, который сейчас усиливается, что нетипично для кризисных времен, считает Роуч. Второй ключевой фактор — запредельно низкий уровень сбережений в США.

По оценке Роуча, доллар стал чрезвычайно уязвимым к разнообразным шокам. Также колоссальные бюджетные дефициты, неизбежные в ближайшие пару лет, усилят понижающее давление на американскую валюту. В 2020 году федеральный дефицит бюджета оценивается во впечатляющие 16%, а в 2021-м — «всего лишь» в 8,6% без учета очередного раунда фискального стимулирования. Несмотря на падение этого года, реальный эффективный курс доллара все еще находится на 27% выше минимума 2011 года. Это делает американскую валюту самой переоцененной в мире, отметил эксперт. По мнению Роуча, падение доллара к основным валютам может составить к концу следующего года до 35%. Это означает, что евро достигнет (и, вероятно, перекроет) отметку в 1,5 доллара.

Как считает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуддин, заметный рост юаня к доллару в этом году сигнализирует ослабление доллара в будущем. Юань может быть столь же качественным предсказателем будущего доллара. Ульф Линдаль из A.G. Bisset считает, что доллар в следующем году может обвалиться к евро на 36%. Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют основное направление движения доллара в ближайшее время вниз: к 2023 году за евро будут давать 1,3 доллара.

Миллиардер Рэй Далио предупреждает об опасности бесконечной монетизации государственного долга, которая может обрушить позиции доллара как мировой резервной валюты. При этом он отмечает, что иена и евро сталкиваются со схожими проблемами и инвесторам придется искать другие варианты вложений. Если инвесторы станут уходить от доллара и других валют, центробанки будут вынуждены перейти к обороне своих денежных единиц, что может только ухудшить дела.