МТС Банк начал выдачу дебетовых карт «МТС Cashback» физлицам-нерезидентам из стран СНГ. Рублевую пластиковую карту с бесплатным годовым обслуживанием можно оформить в день обращения в любом салоне МТС по всей России. По карте доступны бесплатные переводы в страны СНГ на карты национальных платежных систем (Uzcard, Humo, «Корти Милли», «Элкарт», иностранные карты международных платежных систем Visa и Mastercard), отмечается в сообщении банка.

При использовании карты начисляется кешбэк в размере до 25%, которым можно оплачивать услуги связи абонентам МТС или получить скидку до 100% на покупку товаров в салонах МТС. Оформить и получить карту «МТС Cashback» могут физические лица, являющиеся гражданами СНГ, в любом салоне МТС по всей России. Для этого понадобится паспорт, миграционная карта и документ с регистрацией, подтверждающий законное нахождение на территории РФ. Выпуск банковской карты происходит в момент обращения.

В числе преимуществ карты «МТС Cashback» для нерезидентов названы также возможность осуществлять переводы в страны СНГ через системы переводов с получением наличными со скидкой до 30%, бесплатная оплата сотовой связи телеком-операторов России и СНГ, бесплатная оплата патента, бесплатное пополнение карты более чем в 4 тыс. салонов МТС по всей России, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах по всему миру, бесплатные переводы на карты МТС Банка, возможность открытия накопительного счета с доходом до 3,5% годовых на остаток и ежемесячным начислением процентов.

Оплатить сотовую связь или патент без комиссии, а также совершить перевод можно онлайн через приложение «МТС Деньги». До 31 декабря 2020 года действует акция «Кешбэк до 10% за первый перевод или оплату сотовой связи в СНГ».



По карте «МТС Cashback» за покупки в аптеках, кинотеатрах и АЗС банк начисляет повышенный кешбэк в 5%. При оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «МТС Cashback» начисляется до 25% кешбэка, в остальных категориях — 1%. Накопленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС, получить скидку в размере до 100% при покупке товаров в салонах МТС, а также скидку на услуги местной связи, Интернета, телевидения от МГТС и домашнего Интернета, телевидения «МТС Москва».

