Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в августе 3,18%, что на 0,25 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце, и на 2 п. п. — по сравнению с августом 2019 года. Такие данные представлены в инфографике ЦБ по депозитным ставкам .

Средняя ставка по вкладам на сроки больше года составила 4,07% (минус 0,24 п. п. в месячном выражении и минус 2,42 п. п. — в годовом).

По депозитам нефинансовых организаций ставки в зависимости от срока составили 3,18% (минус 0,13 п. п. к июлю-2020 и минус 2,78 п. п. к августу-2019) и 4,11% (минус 0,21 и минус 2,1 п. п.) соответственно.

По розничным кредитам на срок до года средневзвешенная ставка составила в августе 2020-го 13,47% (минус 0,16 п. п. к июлю и минус 1,13% в годовом выражении), свыше года — 10,72% (минус 0,13 и минус 2,33 п. п.), в том числе по автокредитам , в зависимости от сроков, — 7,28% (минус 0,36 и минус 2,03 п. п.) и 12,49% (минус 0,07 и минус 0,85 п. п.).



Нефинансовым организациям кредиты в августе выдавались в среднем под 6,02% (минус 0,25 и минус 2,6 п. п.) и 6,97% (минус 0,45 и минус 2 п. п.) в зависимости от срока, в том числе субъектам МСП — под 6,73% (минус 0,7 и минус 4,24 п. п.) и 8,02% (по долгосрочным кредитам ставка не изменилась по сравнению с июлем, а в годовом выражении снизилась на 2,6 п. п.).