«БКС Мир инвестиций» запустил в мобильном приложении сервис тематических подборок ценных бумаг — это инвестиционное решение в виде набора акций и облигаций российских и зарубежных компаний, сформированных по различным тематикам. Об этом сообщает пресс-служба брокера.

Для пользователей будет доступно порядка 20 тематических подборок, каждая из которых собрана специально под предпочтения разных типов и категорий инвесторов. Тематический каталог будет систематически обновляться в зависимости от рыночной ситуации и клиентского запроса.

«Все подборки ценных бумаг составляются по определенной логике. Например, в выборку «Онлайн-гейминг» вошли акции разработчиков видеоигр, среди компаний — Activisin BLI, Electronic Arts, ZNetEase, Inc. «Кибербезопасность» — здесь собраны самые рейтинговые мировые компании, работающие в сфере кибербезопасности (Palo Alto Networks, Juniper Networks), в число «Гигантов российского рынка» были отобраны компании — лидеры своих отраслей, чьи акции обладают высокой ликвидностью. Также среди подборок есть новостные, которые составляются с учетом рыночных событий, способных повлиять на стоимости ценных бумаг тех или иных компаний», — отметил заместитель руководителя брокерского бизнеса по консультационным продуктам «БКС Мир инвестиций» Алексей Евсютин.

Сервис доступен на цифровой платформе «БКС Мир инвестиций» в разделе «Для Вас» и «Рынки».