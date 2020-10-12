Центробанку РФ впервые удалось провести аукцион РЕПО сроком на месяц: кредитные организации взяли у него 600 млрд рублей под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Это шестой аукцион с момента введения механизма месячного РЕПО в мае, все предыдущие аукционы не состоялись, сообщает РБК.



Кредитные организации использовали больше половины лимита по месячному РЕПО. В пятницу, 9 октября, ЦБ установил лимит по таким операциям в 1 трлн рублей, повысив его в десять раз. По годовому РЕПО лимит был установлен на уровне 400 млрд рублей.



В ЦБ сообщали, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

Предлагая механизм месячных и годовых аукционов РЕПО рынку, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в мае говорила, что в банковском секторе растет дисбаланс активов и пассивов по срочности: банки выдают все больше долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года.



«Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы. Чтобы эти дисбалансы не ограничивали способности банков к реструктуризации текущих кредитов и выдаче новых долгосрочных кредитов, мы временно вводим более длительный по сроку инструмент рефинансирования», — отмечала Набиуллина. В качестве залога по таким сделкам банкам разрешено использовать только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.

Тем не менее до сих пор инструмент не был востребован.

«Банки заимствуют ликвидность у ЦБ с помощью РЕПО преимущественно в напряженной ситуации на рынке ликвидности, так как это достаточно дорогой инструмент», — замечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. «Текущий всплеск на рынке РЕПО с ЦБ связан с ростом ставок на денежном рынке, банкам стало выгодно заимствовать не на рынке МБК, а у ЦБ под 4,35%», — говорит аналитик. Осадчий также считает, что всплеск мог быть связан с размещением ОФЗ: наиболее вероятно, что деньги ЦБ на 28 дней привлекли два-три крупных игрока.



Аналитик Fitch Антон Лопатин отмечает, что запас ликвидности в банковском секторе остается на комфортном уровне и составляет 20–25% от активов. «Понятно, что у некоторых банков ситуация может быть лучше или хуже, но в целом нет предпосылок для резкого роста секторального спроса на ликвидность», — считает он.