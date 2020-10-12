Разговор о нестандартных мерах денежно-кредитной политики является преждевременным, пока не исчерпано пространство по изменению ключевой ставки, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, выступая на экспертном совете по денежно-кредитной политике и правовому регулированию финансового рынка в Госдуме.

«Разговор про нестандартные меры денежно-кредитной политики — он точно преждевременен, особенно учитывая то, что у нас не исчерпано пространство для стандартной денежно-кредитной политики, которая основана на управлении ключевой ставкой и через нее — ставками денежного рынка, а через ставку денежного рынка — всей структурой процентных ставок в экономике», — сказал Заботкин.

«Те страны, которые реализуют нестандартные меры денежно-кредитной политики, в подавляющем большинстве — это те страны, которые уже уперлись в нулевой уровень процентной ставки либо имеют серьезные экономические дисбалансы, как, скажем, Турция, и то, что не позволяет в полной мере реализовать инструменты ДКП. В частности, потому что ослаблено доверие и граждан, и бизнеса к цели по инфляции», — пояснил зампред ЦБ.

При этом в России «на горизонт следующего года превалируют дезинфляционные факторы», добавил он.

В сентябре ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.