Средний размер кредита составил 1,9 млн рублей. Большую часть средств клиенты берут на покупку недвижимости в Альметьевске и в Казани.

«Спрос на ипотеку в Татарстане за последнее время значительно вырос. Большинство клиентов Банка ЗЕНИТ берет средства на приобретение жилья на вторичном рынке региона. Основные преимущества наших программ - пониженные ставки и размер первоначального взноса, а также возможность кредитования до 30 лет», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Клиенты могут оформить кредиты на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы по ставке от 8,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости. По программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков ставка составляет от 8,49 % годовых. По государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли - от 6,3% годовых.

Банк ЗЕНИТ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке России по военной ипотеке и видит высокий потенциал ее развития на территории Татарстана. Участники Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет могут приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99% годовых. Размер кредита по программе «Военная ипотека» и «Военная ипотека – Рефинансирование» до 4,1 млн рублей. Семьи, где оба супруга военнослужащие, могут оформить «Военную ипотеку – Кредит семейный» в размере до 8,2 млн рублей. Первоначальный взнос - 15%.