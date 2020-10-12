Банк «Санкт-Петербург» ввел вклад «Счастливая неделя online» , приуроченный к юбилею кредитной организации.

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на 181, 367, 548 или 1 097 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока вклада и составляет 4,3—4,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.



Оформить вклад можно в интернет-банке. Предложение действует до 18 октября.