Госкорпорация АСВ дополнительно направит 1,22 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди Татфондбанка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, говорится в сообщении организации.

Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 44,18% суммы установленных требований. Это достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных от реализации имущества банка, а также в результате исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками.