Александр Индюков из Россельхозбанка назначен советником министра экономического развития РФ. Об этом сообщили в понедельник в Минэкономразвития.

Александр Индюков родился в 1986 году в Чувашии. Окончил экономический факультет Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «финансы и кредит», а также юридический факультет Московского гуманитарно-экономического института. В 2015 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности «национальная экономика». В 2020 году поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, где проходит обучение по программе «Мастер делового администрирования EMBA («долгосрочное экономическое лидерство»)».

В 2011—2012 годах Индюков работал в аппарате комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам и развитию гражданского общества и в фонде «Институт социально-экономических и политических исследований». С 2016 по 2019 год работал заместителем директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России. До настоящего назначения на должность советника министра экономического развития Индюков был управляющим директором департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка.



В 2020 году Индюков также стал полуфиналистом конкурса «Лидеры России».