Инвестиционные программы нельзя останавливать или закрывать в «сложных ситуациях», так как за этим последует остановка предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда сложные ситуации, всегда есть искушение закрыть инвестиционные программы развития, сосредоточиться на каких-то текущих задачах. Если сегодня мы их остановим, значит, остановим предприятия, которые работают… Поэтому мы оставляем программу развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов, метровагонов», — сообщил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр подчеркнул, что такие программы должны работать «на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города».