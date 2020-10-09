СберБанк профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Режиссер» на северо-востоке Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия на сумму 11,4 млрд рублей сроком на четыре года и девять месяцев.



ЖК «Режиссер» — жилой комплекс, состоящий из трех домов разной этажности: 29, 38 и 48 этажей общей площадью 96 784 кв. м. Будет возведен на площади 1,7 га на улице Вильгельма Пика в Северо-Восточном округе Москвы, в 200 м от ВДНХ и в непосредственной близости от Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

