Правительство РФ дополнительно направит в регионы более 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении Кабмина.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», — поясняется в документе.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 8 октября 2020 года.