Системно значимые банки по данным на 7 октября аннулировали более 29 тыс. кредитных каникул, которые получили граждане в пандемию по специально принятому закону. Общая сумма кредитов, по которым крупнейшие банки аннулировали каникулы, составляет около 10 млрд рублей. Об этом рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью «Российской газете» .

«Значительная доля таких клиентов либо была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов, либо вернулась на первоначальный график обслуживания долга, — сказал Михаил Мамута. — Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации».

Банки, включая системно значимые, получили от граждан 388,1 тыс. требований о кредитных каникулах за весь период действия закона о них, с апреля по сентябрь включительно. К 7 октября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 159,5 тыс. требований на сумму 78,5 млрд рублей.

Заявки на кредитные каникулы составили лишь 13,5% всех обращений граждан за реструктуризацией с начала пандемии, в основном заемщики соглашались на реструктуризацию на условиях банков. Всего в адрес банков от заемщиков с 20 марта по 7 октября поступило 2876,7 тыс. обращений / требований об изменении условий кредитного договора. По данным Банка России, на 7 октября банки удовлетворили 1,73 млн обращений, или 61,3% от рассмотренных. Фактически банки провели реструктуризацию 1,6 млн договоров на сумму более 778 млрд рублей.



Несмотря на то, что последним днем подачи требований о кредитных каникулах было 30 сентября, ЦБ рекомендует банкам идти навстречу заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и до конца года проводить реструктуризацию их задолженности по собственным программам. Аналогичные рекомендации действуют в отношении заемщиков, которым были аннулированы кредитные каникулы.