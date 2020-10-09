Клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут вернуть комиссию за обслуживание в мобильном приложении БКС Банка, говорится в релизе БКС.

«БКС Банк запускает welcome-акцию. До конца года все новые клиенты, которые оформят инвестиционный продукт через мобильное банковское приложение и совершат хотя бы одну покупку по карте БКС Банка, получат на счет до 500 рублей от суммы брокерской комиссии», — сказано в сообщении.

Воспользоваться предложением могут клиенты с пакетами услуг «Лайт» и «Комфорт» и брокерским счетом с тарифными планами «Инвестор» или «Трейдер».