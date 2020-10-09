Банк «Санкт-Петербург» выпустил карту Art Travel — первую из коллекции привилегий для клиентов Private Banking. Карта создана на базе World Elite Mastercard, говорится в релизе финучреждения.

«Держатель карты Art Travel получает доступ к специальным привилегиям, которые сделают путешествие максимально комфортным, таким как: снятие наличных в любых банкоматах за границей без комиссии, без ограничений по количеству и сумме операций; бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов по программе LoungeKey и в собственные бизнес-залы Mastercard; страхование выезжающих за рубеж держателя карты и членов его семьи», — сказано в сообщении.

За каждую покупку по карте Art Travel начисляются мили. При этом можно получить повышенную ставку: 2% от суммы покупок начисляется, если сумма трат по карте не превысит 200 тыс. рублей, 3% — если такая сумма составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, 5% — если сумма превысит 400 тыс. рублей. В месяц можно получить до 30 тыс. миль. С помощью миль можно возместить стоимость покупок в категории «Путешествия» (авиа- и железнодорожные билеты, отели, круизы, аренда автомобилей, туры, услуги агентств путешествий).