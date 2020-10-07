ВТБ предоставил кредитную линию одному из крупнейших производителей меди в России — «Русской медной компании» на 40 млрд рублей, срок — семь лет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Холдинг может использовать заемные средства как для финансирования текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов на предприятиях группы», — говорится в релизе.

Как отмечают в банке, ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий ключевых отраслей экономики Среднего Урала. По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ нарастил корпоративный кредитный портфель в Свердловской области на 2% до 92,8 млрд рублей.

