СберБанк столкнулся в сентябре с заметным оттоком валютных сбережений населения, пишет РБК . Это следует из его оборотной ведомости на 1 октября. Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на 377,2 млн долларов, или на 1,2%, оценил аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. С депозитов граждане сняли 441,8 млн долларов, что значительно больше, чем в последние месяцы. Отток средств с депозитов может объясняться низкими процентными ставками по таким продуктам в СберБанке, считает Осадчий. По его словам, не исключено, что происходит переток с депозитов на текущие счета: ставки очень низкие, и физлица оставляют средства от завершившихся валютных вкладов на текущих счетах.

Сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. На этом фоне клиенты банков конвертировали валютные вклады в рубли, зафиксировали значительный доход от переоценки и в дальнейшем либо потратили денежные средства на крупные покупки, либо поменяли свою инвестиционную стратегию, не ожидая дальнейшего ослабления рубля, пояснил он.

Не исключено, что часть валютных сбережений граждан были конвертированы и внесены в качестве первоначального взноса по ипотеке , считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. В сентябре на эскроу-счета в СберБанке поступило 69 млрд рублей. Влияние также оказали затраты на сентябрьский отпуск или на иные нужды, предположил Путиловский.

Сентябрьская динамика по вкладам — это продолжение тенденции, которая сложилась в 2020 году, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, для СберБанка такой отток валютных вкладов «нематериален». Также в сентябре срочные вклады в рублях в СберБанке сократились на 45,1 млрд рублей, а карточные счета физлиц выросли на 87,7 млрд рублей, следует из его оборотной ведомости. Скорее всего, на фоне ослабления рубля в сентябре многие игроки, как и СберБанк, столкнулись с оттоком валютных депозитов, полагает Лопатин.